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Факти / Україна / Суспільство

Що відомо про Андрія Riffmaster Антоненка

Що відомо про Андрія Антоненка з гурту Riffmaster, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, читайте на сайті Факти ICTV.

Що відомо про Андрія Riffmaster Антоненка

Андрій Антоненко – засновник українського гурту Riffmaster, який створили у 2003 році. Ідеєю заснування колективу стала велика кількість авторського матеріалу, який концептуально відрізнявся від основних напрямів інших проектів, в яких бере участь Андрій (ADEM, DAZ Machine).

Андрій Антоненко більш відомий за псевдонімом Riffmaster. Саме він є автором пісні Тихо прийшов, тихо пішов.

– Із перших днів війни він допомагав армії як волонтер. Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ добре знають Андрія. А пісню, яку він присвятив бійцям ССО, знають напам’ять.

Вона стала неофіційним гімном Сил спецоперацій, – саме так про нього відгукується Петро Порошенко.

Окрім музичної кар’єри, Антоненко брав участь у військових діях і є сержантом Сил спецоперацій.

Читайте: Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета

12 грудня глава МВС України Арсен Аваков заявив, що поліція затримала підозрюваних у вбивстві українського журналіста Павла Шеремета. Згодом на сторінці Антоненка з’явився пост з повідомленням про обшуки у його будинку.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що дав терміни для розкриття справи про вбивство Павла Шеремета. Якщо до того часу не досягнуть результату, то керівництво МВС змінять.

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