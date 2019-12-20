PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Справа Шеремета: Антоненко подав до суду на Зеленського, Авакова та Рябошапку

Підозрюваний у вбивстві журналіста Шеремета Андрій Антоненко подав до суду на Зеленського, Авакова та Рябошапку.

Справа Шеремета: Антоненко подав до суду на Зеленського, Авакова та Рябошапку

Ветеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля.

Про це завив новий адвокат Антоненка Святослав Жерновніков.

Читайте: Що відомо про Андрія Riffmaster Антоненка

Він зазначив, що позов стосується порушення презумпції невинуватості, захисту честі та гідності.

– Позов подали до Печерського суду через те, що Антоненка назвали злочинцем. Називали, його фото показували. Хто може називати його злочинцем, якщо ще йдуть суди? Це порушення презумпції невинуватості, – сказав адвокат.

Раніше колишній адвокат Антоненка подав апеляцію на арешт свого підзахисного.

Джерело: Громадське

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дело Шеремета: спецназ штурмовал зал суда
Справа Шеремета: спецназ штурмував залу суду
Прокурор, який підписав підозри у справі Шеремета, не пройшов переатестацію
Прокурор, який підписав підозри у справі Шеремета, не пройшов переатестацію
Справа Шеремета: Кузьменко відмовилась покидати залу суду, стягнуто 15 силовиків
Справа Шеремета: Кузьменко відмовилась покидати залу суду, стягнуто 15 силовиків
Справа Шеремета: триває експертиза вилученої у Антоненка міни
Справа Шеремета: триває експертиза вилученої у Антоненка міни
Мотив та замовники вбивства Шеремета поки не відомі – Геращенко
Мотив та замовники вбивства Шеремета поки не відомі – Геращенко
розмови Антоненка про міну
Нові докази у справі Шеремета: розмови Антоненка про міну та відео її вилучення
Справа Шеремета: адвокат подав апеляцію на арешт Антоненка
Справа Шеремета: адвокат подав апеляцію на арешт Антоненка
Справа Шеремета: Антоненко відмовився давати свідчення
Справа Шеремета: Антоненко відмовився давати свідчення
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка