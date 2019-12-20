Справа Шеремета: Антоненко подав до суду на Зеленського, Авакова та Рябошапку

Підозрюваний у вбивстві журналіста Шеремета Андрій Антоненко подав до суду на Зеленського, Авакова та Рябошапку.

Ветеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля.

Про це завив новий адвокат Антоненка Святослав Жерновніков.

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Він зазначив, що позов стосується порушення презумпції невинуватості, захисту честі та гідності.

– Позов подали до Печерського суду через те, що Антоненка назвали злочинцем. Називали, його фото показували. Хто може називати його злочинцем, якщо ще йдуть суди? Це порушення презумпції невинуватості, – сказав адвокат.

Раніше колишній адвокат Антоненка подав апеляцію на арешт свого підзахисного.