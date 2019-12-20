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Факти / Україна

РФ виплатить $3 млрд боргу перед Нафтогазом – Єрмак

Росія згодна виплатити Україні $3 млрд боргу згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

Транзит газу

Помічник президента України Андрій Єрмак повідомив, що Росія погодилася виплатити Україні $3 млрд боргу згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

– Ми повертаємося додому з дуже хорошими новинами, і у нас буде транзитний контракт на вигідних для України умовах. Завдяки цим домовленостям Україна отримає $3 млрд згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, — сказав він.

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За його словами, Газпром виплачуватиме борг грошима, а не газом або активами компанії, які заарештували на вимогу Нафтогазу в Європі.

Нагадаємо, представник Газпрому заявив, що російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

Джерело: Громадське

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