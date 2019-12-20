Україна і РФ підписали протокол з транзиту газу і врегулювання претензій

Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через українську територію і врегулювання взаємних вимог.
Представник Газпрому заявив, що російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.
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Подробиці будуть відомі в суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля і виконавчого директора НАК Нафтогаз України Юрія Вітренко, який відбудеться в Офісі президента.
Нагадаємо, переговори щодо нового договору на транспортування російського газу через територію України проходили у Мінську 20 грудня.
Єврокомісія брала участь в режимі онлайні.