Україна і РФ підписали протокол з транзиту газу і врегулювання претензій

Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через українську територію і врегулювання взаємних вимог.

Представник Газпрому заявив, що російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

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Подробиці будуть відомі в суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля і виконавчого директора НАК Нафтогаз України Юрія Вітренко, який відбудеться в Офісі президента.

Нагадаємо, переговори щодо нового договору на транспортування російського газу через територію України проходили у Мінську 20 грудня.

Єврокомісія брала участь в режимі онлайні.