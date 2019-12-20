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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Тристоронні переговори щодо газу продовжаться у Мінську

Переговори щодо нового договору на транспортування російського газу через територію України продовжаться у Мінську 20 грудня.

Транзит газа

У Берліні 19 грудня досягнуто принципових домовленостей щодо деталей нового договору, а 20 грудня переговори продовжаться у Мінську в тристоронньому форматі.

При цьому, за словами міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, Єврокомісія братиме участь у перемовинах в режимі онлайні.

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– Ми притримуємося нашої позиції і, незалежно від місця переговорів, незалежно від ситуації, будемо відстоювати інтереси українців. Нам необхідно отримати справедливу оплату за транспортування газу Україною та забезпечити енергетичну безпеку в регіоні, – наголосив він.

Нагадаємо, 19 грудня у Берліні Україна, Росія та ЄК досягли принципової угоди щодо газу та напрацювати протокол, який наближає підписання документа.

Джерело: Міненрговугілля

Фото: Dreamstime

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