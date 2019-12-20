На корпоративі Слуги народу були присутні перші особи країни, включаючи президента Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Що публікують нардепи з новорічної вечірки – дивіться на Фактах ICTV.
Корпоратив Слуги народу проходить в КВЦ Парковий в Києві. Гостей розважає ведуча Катерина Осадча, співачка Тіна Кароль і Jerry Heil.
Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що на корпоративі вимкнули інтернет і включили глушилки зв’язку.
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Також писали, що на новорічну вечірку не пускатимуть з телефонами.
Незважаючи на всі заборони деякі народні депутати робили селфі та викладали їх у соцмережі.
Селфі з Зеленським і пісні Тіни Кароль: що публікують з корпоративу Слуги народу / 8 фотографий
Раніше заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко розповів, що новорічний корпоратив для партії Слуга народу обійдеться близько мільйона гривень.
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