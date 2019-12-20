20 грудня народні депутати Слуги народу відзначають новорічний корпоратив.

Корпоратив Слуги народу проходить в КВЦ Парковий. Початок вечірки о 20.00.

– Кажуть, охорона буде не допускати на захід навіть з телефонами, – йдеться в Telegram-каналі PavlovskyNews.

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Також тут опубліковано меню закладу. Салати – від 100 грн до 350 грн, гарячі страви – від 200 до 1850 грн.

Коктейлі коштуватимуть від 200 до 1 500 грн, горілка – від 1 000 до 3 000 грн за пляшку, а віскі – від 1 610 до 35 000 грн за пляшку.







35 тис. грн за пляшку віскі: меню та ціни корпоративу Слуги народу / 2 фотографии

Один з нардепів розповів, що народні обранці скидатимуться орієнтовно від 1 000 грн. За його словами, на корпоративі будуть хот-доги і бургери, а інформація в пресі про чорну ікру на фуршеті не відповідає дійсності.











35 тис. грн за пляшку віскі: меню та ціни корпоративу Слуги народу / 3 фотографии

Раніше заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко розповів, що новорічний корпоратив для партії Слуга народу обійдеться близько мільйона гривень.

Джерело: PavlovskyNews

Фото: PavlovskyNews