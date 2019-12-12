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Україна визначила нові ділянки для розведення військ – Пристайко

Українська сторона визначила нові ділянки для розведення військ, – заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Мовляв, готують декілька  альтернативних варіантів – це будуть три або чотири ділянки. Спільно з мінською тристоронньою контактною групою їх ще узгоджуватимуть.

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Міністр зауважив, що на цьому етапі має бути розведення на ділянках, які мають велике гуманітарне значення. Про нове розведення днями домовились у Парижі лідери України, Франції, Німеччини та Росії.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що розведення сил у Золотому завершене.

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