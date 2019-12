Обкладинка Time з Володимиром Зеленським з’явиться у номері журналу, який вийде 16 грудня.

В авторитетному американському журналі Time вийшла головна стаття, присвячена президенту України.

У зв’язку з цим фотографія Володимира Зеленського прикрасить обкладинку випуску, який вийде 16 грудня.

Фото: Time.

Стаття The Man in the Middle (Людина посередині. – Ред.) Розповідає про Зеленського, який “опинився між Путіним і Трампом”.

З одного боку український лідер став жертвою перевищення повноважень президентом США Дональдом Трампом, якому тепер загрожує імпічмент, з іншого боку на нього чекає зіткнення з президентом РФ Володимиром Путіним заради миру на Донбасі, пишуть автори статті.

Нагадаємо, Путіна на обкладинці Time зобразили над земною кулею, на якій встановлені мітки у формі червоних зірок.