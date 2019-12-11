Кабмін виділив гроші на покупки житла переселенцям

На купівлю житла для тимчасового проживання 33 сімей переселенців виділено 13 млн грн.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що уряд виділив понад 13 млн грн на придбання житла для тимчасового проживання 33 родин внутрішньо переміщених осіб.

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Він зазначив, що уряд схвалив єдиний механізм надання допомоги та соцзахисту людям, які були позбавлені волі в результаті агресії Росії проти України.

– Відразу після повернення вони зможуть отримати всі види необхідної допомоги, зокрема тимчасове житло і одноразову допомогу в 100 тис. грн кожному, – сказав Гончарук.

Раніше Кабмін вже виділяв 40 млн грн на житло переселенцям-учасникам АТО. Ці гроші залишилися від конфіскованих коштів та коштів, які були отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного правопорушення.