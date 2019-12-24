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Факти / Україна

Перезавантаження ДБР: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо змін у роботі Державного бюро розслідувань, який, зокрема, передбачає звільнення його директора Романа Труби.

ДБР

Володимир Зеленський 24 грудня підписав закон №2116 про вдосконалення роботи ДБР, ухвалений Верховною Радою 3 грудня.

Коли документ набуде чинності, повноваження директора ДБР Романа Труби та його заступників будуть припинені достроково.

Читайте: Скандал з прослуховуванням в ДБР – реакція Труби

Зміниться також правовий статус Бюро – відомство стане державним правоохоронним органом.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада 250 голосами нардепів затвердила закон про Держбюро розслідувань.

Джерело: Верховна Рада

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