Перезавантаження ДБР: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо змін у роботі Державного бюро розслідувань, який, зокрема, передбачає звільнення його директора Романа Труби.

Володимир Зеленський 24 грудня підписав закон №2116 про вдосконалення роботи ДБР, ухвалений Верховною Радою 3 грудня.

Коли документ набуде чинності, повноваження директора ДБР Романа Труби та його заступників будуть припинені достроково.

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Зміниться також правовий статус Бюро – відомство стане державним правоохоронним органом.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада 250 голосами нардепів затвердила закон про Держбюро розслідувань.