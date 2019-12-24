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Факти / Світ / Росія

Транзит російського газу: скільки заробить Україна за 5 років

За 5 років транзиту російського природного газу Україна отримає дохід у розмірі $15 млрд.

Транзит російського газу: скільки заробить Україна за 5 років

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що за п’ять років транзиту російського природного газу Україна зможе заробити орієнтовно $15 млрд.

Він зазначив, що також Росія виплатить Україні $3 млрд боргу згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу. Це має відбутися до кінця 2019 року.

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– Орієнтовний прибуток, з яким Україна вийшла з цієї зустрічі (зустріч у Мінську 20 грудня – Ред.), це понад $3 млрд по арбітражу плюс орієнтовно $3 млрд за транзит на рік протягом 5 років. Отже, в п’ятирічній перспективі ми отримаємо близько $18 млрд, з них 3 – живими грошима – вже до нового року. І це – без всяких кабальних умов з придбання російського газу, – написав він.

Нагадаємо, 20 грудня російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України. Також документ включив врегулювання взаємних вимог.

Джерело: Українська правда

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