Україна відкрила кримінальне провадження через проїзд потяга РФ до Криму

В Україні відкрили кримінальне провадження через незаконний перетин українського кордону через Керченський міст.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного перетину державного кордону України пасажирським потягом Санкт-Петербург-Севастополь через Керченський міст.

Провадження зареєстровано за частиною 1 статті 332 Кримінального кодексу-незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Відомості внесені до ЄРДР після звернення представництва президента в АРК.

– Під час досудового розслідування також буде надана правова оцінка незаконного запуску залізничного сполучення між РФ і Кримським півостровом, оскільки такі дії країни-окупанта грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, свідчать про нехтування загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 грудня Росія незаконно відкрила залізничний рух по Керченському мосту.

МЗС України засудило відкриття руху залізницею, який побудували з порушенням міжнародного права.

Відомство також висловило протест у зв’язку з візитом президента Росії Володимира Путіна на окупований півострів.