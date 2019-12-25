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Факти / Україна

Україна відкрила кримінальне провадження через проїзд потяга РФ до Криму

В Україні відкрили кримінальне провадження через незаконний перетин українського кордону через Керченський міст.

крымский мост

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного перетину державного кордону України пасажирським потягом Санкт-Петербург-Севастополь через Керченський міст.

Провадження зареєстровано за частиною 1 статті 332 Кримінального кодексу-незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Відомості внесені до ЄРДР після звернення представництва президента в АРК.

– Під час досудового розслідування також буде надана правова оцінка незаконного запуску залізничного сполучення між РФ і Кримським півостровом, оскільки такі дії країни-окупанта грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, свідчать про нехтування загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 грудня Росія незаконно відкрила залізничний рух по Керченському мосту.

МЗС України засудило відкриття руху залізницею, який побудували з порушенням міжнародного права.

Відомство також висловило протест у зв’язку з візитом президента Росії Володимира Путіна на окупований півострів.

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