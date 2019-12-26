Великий швейцарський вугільний трейдер Adelon AG (Аделон АГ), який поставляє продукцію з Кузбасівського вугільного басейну в Росії, не планує виходити на український ринок до завершення військового конфлікту та стабілізації економічного зростання в Україні. Про це повідомили в прес-службі компанії.

Так в Adelon AG відреагували на повідомлення деяких ЗМІ про нібито причетність компанії до постачання вугілля українським споживачам протягом останніх декількох років.

Компанія Adelon AG існує з 2018 року, і з цього часу ми не поставляли вугілля з Кузбасу на територію України, оскільки це не входить в наші бізнес-пріоритети. Основні напрямки збуту вугілля для нас це Китай, Південна Корея, Японія, Польща, Словаччина, Румунія, Сербія, Туреччина, Грузія, Німеччина, – відзначили в компанії.

У прес-службі також зазначили, що однією з причин відсутності контрактів з Україною є неготовність міжнародних фінансових установ виділяти кредитування або торгове фінансування на постачання вугілля споживачам у нашій країні, оскільки банки відносять роботу з українськими компаніями до високоризикових операцій.

Крім того, в Adelon AG відзначили, що українські споживачі відрізняються низькою платоспроможністю, порушенням фінансової дисципліни, постійним простроченням оплати поставленої продукції.

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Серед негативних факторів також військовий конфлікт та фактичний стан торгової війни між Україною і Росією, введення з боку останньої механізму квотування поставок вугільної продукції, адміністративні обмеження або заборони залізничних перевізників з перевезення вагонів з вугільною продукцією в прямому сполученні між двома країнами.

Фактором ризику в Adelon AG називають і стагнацію економіки України, нестабільний курс національної валюти стосовно світових валют, які гальмують розвиток українських споживачів вугільної продукції та негативно позначаються на виконанні контрактних зобов’язань.

Компанія могла б розглянути можливість виходу на український ринок та налагодити постачання вугілля з Росії українським споживачам у разі стабілізації політичної ситуації між Україною та РФ (скасування торговельних воєн, обмежень, заборон), а також за наявності ознак стабільного зростання економіки України в середньостроковій перспективі і, як результат – поліпшення платоспроможності українських споживачів вугільної продукції та збільшення обсягів її споживання, – підсумували в Adelon AG.

Adelon AG – швейцарська трейдингова компанія, яка займається міжнародним продажем вугілля походженням з Кузбасівського вугільного басейну (Новосибірська і Кемеровська області, Російська Федерація). Компанія торгує вугіллям марок: Г (газове), Т (пісне), Д (довгополум’яне), А (антрацит). Коксівним вугіллям: СС (слабоспікливе), PCI (суміші пиловугільного вдування).

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