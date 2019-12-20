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Україна та Росія домовилися про продовження транзиту газу на 5 років

Україна та РФ укладуть новий контракт на транзит газу терміном на 5 років.

Україна та Росія домовилися про продовження транзиту газу на 5 років

Віце-прем’єр Росії Дмитро Козак анонсував підписання нового контракту на транзит газу.

Його мають підписати до кінця 2019 року.

Читайте: Україна, Росія та ЄК досягли угоди щодо газу

Нагадаємо, 19 грудня у Берліні Україна, Росія та ЄК досягли принципової угоди щодо газу та напрацювати протокол, який наближає підписання документа.

20 грудня представник Газпрому заявив, що російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

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