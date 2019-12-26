Через зміцнення гривні держбюджет недоотримав 51 млрд грн – Мінфін

Через зміцнення гривні, нижчі ціни на газ та слабше зростання імпорту держбюджет втратив 51 млрд грн за січень-листопад 2019 року.

Наповнення загального фонду держбюджету у січні-листопаді 2019 року відбулося на 93,9% від запланованого. Так, бюджет не дорахувався 51,46 млрд грн.

Замість запланованих 843,66 млрд гривень доходи держбюджету склали 792,2 млрд гривень.

У Мінфіні заявили, що недоврахування спостерігається через зміцнення гривні, нижчі ціни на природний газ, слабше зростання імпорту та падіння виробництва тютюнових виробів порівняно із показниками, врахованими в держбюджеті-2019.

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Водночас відомство звітує про покращення ситуації в листопаді. Митниця, зокрема, перевиконала план надходжень на 300 млн гривень, констатує Мінфін.

Нагадаємо, Нацбанк України різко знизив курс гривні до долара на 27 грудня.

Джерело: Мінфін