Газпром виплатив Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу

Російський Газпром виплатив НАК Нафтогаз України $2,9 млрд за постановою Стокгольмського суду.

27 грудня 2019 року російський Газпром погасив свій борг за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад $2,9 млрд.

Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

Сумарно Нафтогаз за результатами транзитного арбітражу отримав $5 млрд.

– Ми підтверджуємо отримання від Газпрому $2,918 млрд компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року, – наголосили в Нафтогазі.

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Як відомо, російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України.