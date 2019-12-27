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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара на міжбанку перед новорічними святами різко піднявся

Курс долара в українських банках і на чорному ринку у порівнянні з попередніми днями помітно виріс.

Курс гривні до долара

У порівнянні з попереднім робочим днем середній курс покупки готівкового долара банками зріс на 82 копійки (до 23,73 грн/$), продажу – на 40 копійок (до 23,96 грн/$).

Середній курс покупки євро банками зріс до 26,45 грн/€, продажу впав до 26,49 грн/€.

Читайте: Курс долара на 2020 рік – прогноз Кабміну

На чорному ринку курс покупки долара становить 23,65 грн/$, продажу – 24,07 грн/$.

Курс євро в покупці становив 26,03 грн/€, в продажу – 25,55 грн/€.

Не встиг Нацбанк опустити курс на 3 копійки, як долар в столичних обмінниках виріс майже на одну гривню.

Курс долара на міжбанку перед новорічними святами різко піднявся / 4 фотографии

До слова, старший аналітик Райффайзен Банку Аваль Михайло Ребрик вважає, що у 2020 році курс долара коливатиметься у межах 24-25 грн.

Джерело: finance.ua

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