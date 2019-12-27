На чорному ринку курс покупки долара становить 23,65 грн/$, продажу – 24,07 грн/$.

Курс євро в покупці становив 26,03 грн/€, в продажу – 25,55 грн/€.

Не встиг Нацбанк опустити курс на 3 копійки, як долар в столичних обмінниках виріс майже на одну гривню.















Курс долара на міжбанку перед новорічними святами різко піднявся / 4 фотографии

До слова, старший аналітик Райффайзен Банку Аваль Михайло Ребрик вважає, що у 2020 році курс долара коливатиметься у межах 24-25 грн.

Джерело: finance.ua