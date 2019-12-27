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Ще одна перемога: Зеленський про виплату Газпромом $2,9 млрд Україні

Президент Володимир Зеленський назвав повернення Газпромом компенсації ще однією перемогою.

володимир зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав повернення Газпромом $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу ще однією перемогою для України.

– Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька. А для країни – велика. НАК Нафтогаз України отримав від Газпрому $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках – відповідно до досягнутих домовленостей, – написав він у Telegram-каналі.

Читайте: Газові переговори тривають, дайте нам день-два – Гончарук

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року російський Газпром погасив свій борг за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад $2,9 млрд.

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