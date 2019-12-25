Як працюють банки на Новий рік 2020

3 та 8 січня українські банки працюватимуть у звичайному режимі. Про регламент роботи фінустанов та системи електронних платежів в інші дні на Новий рік 2020 читайте у матеріалі Фактів ICTV.

НБУ визначив режим роботи банків та системи електронних платежів (СЕП) у грудні 2019 та на Новий рік 2020:

25 грудня, католицьке Різдво – банки не працюють.

26 та 27 грудня – СЕП працюватиме в режимі продовженого банківського дня (на дві години).

28 грудня – до 13.00 через СЕП можуть здійснюватися лише платежі між банками однієї юридичної особи, а також платежі, спрямовані до НБУ та органів Державної казначейської служби. Останні можуть перераховувати кошти всім учасників СЕП. Банківський день у системі закінчується о 15.00.

З 29 грудня до 1 січня – банки не працюють.

2 січня – банки працюватимуть без клієнтів, лише забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази через СЕП не здійснюватимуться.

3 та 8 січня – звичайні робочі дні для банківської системи та СЕП.

4, 5 , 6, 7 січня – неробочі дні.

День роботи СЕП переноситься з понеділка 6 січня на суботу 11 січня.

Тобто з 8 до 11 січня – це звичайні робочі дні для банків.

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В НБУ наголошують, що з 28 грудня 2019 року до 7 січня 2020 року включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, встановлений 27 грудня.

У період новорічних та різдвяних свят банки також мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів та підкріплення їх готівкою.

Раніше ми розповідали, скільки днів відпочиватимуть українці на Новий рік 2020 та Різдво.

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