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Факти / Україна

Війна на Донбасі серед переліку 10 конфліктів, за якими потрібно стежити у 2020 – Foreign Policy

Видання Foreign Policy опублікувало добірку 10 головних конфліктів світу, за якими необхідно стежити в 2020 році.

Війна на Донбасі серед переліку 10 конфліктів, за якими потрібно стежити у 2020 – Foreign Policy

До переліку 10 головних конфліктів світу, за якими необхідно стежити у 2020 році, потрапила війна на Донбасі.

Американське видання Foreign Policy зазначає, що президент України Володимир Зеленський надав нову енергію зусиллям щодо припинення шестирічного конфлікту.

У тексті згадуються домовленості про розведення сил і засобів, обмін полоненими та погодження формули Штайнмаєра.

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У тексті також звертають увагу на те, що мир принесе очевидні дивіденди для України і користь для Росії. Наприклад, санкції проти Москви можуть бути ослаблені.

Також російська сторона може позбутися тягаря військової та фінансової підтримки сепаратистів на Донбасі.

Крім України, до списку потрапили конфлікти в Афганістані, Ємені, Ефіопії, Буркіна-Фасо, Лівії, загострення у відносинах між США, Іраном, Ізраїлем та країнами Перської затоки, напруженість між США та КНДР, а також конфлікти в Кашмірі та Венесуелі.

Раніше голова МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що Україна може повернутися до ідеї миротворців ООН на Донбасі.

Джерело: Foreign Policy

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