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Факти / Україна / Суспільство

Екс-беркутівців, підозрюваних у вбивствах на Майдані, включили в список на обмін

Прокурор Сергій Куций підтвердив, що екс-беркутівці, обвинувачені у розстрілах на Майдані, перебувають у списках на обмін.

Екс-беркутівця Тамтуру випустили під домашній арешт

Прокурор Сергій Куций підтвердив, що колишні бійці спецпідрозділу Беркут перебувають у списках на обмін.
У зв’язку з цим прокурори просять змінити запобіжний захід ексберкутівцям.

Йдеться про Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, які перебувають під вартою, а також Сергія Тамтуру й Олександра Маринченка, які залишаються під цілодобовим домашнім арештом.

Руслана Рябошапка передав до суду лист, в якому вимагає звільнити обвинувачених зі слідчих ізоляторів.

Читайте: Розстріли на Майдані: суд залишив під вартою чотирьох екс-беркутівців

Захист обвинувачених у цій справі екс-беркутівців Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна просить звільнити їх з-під варти.

А захист ще для двох фігурантів цієї справи – Сергія Тамтури та Олександра Маринченка, які перебувають під домашнім арештом – просить скасувати їм запобіжний захід.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Івано-Франківську область підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами з так званими Л/ДНР.

Джерело: hromadske

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