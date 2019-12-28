Обмін утримуваними особами відбудеться 29 грудня – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами з так званими Л/ДНР.

Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Івано-Франківську область підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами з так званими Л/ДНР.

– Повинен бути обмін завтра. Ми чекаємо цього. Ще не завершена повна верифікація всіх осіб, – сказав президент, додавши, що це питання є найскладнішим завданням 2019 року.

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Нагадаємо, 23 грудня Тристороння контактна група в Мінську погодила умови обміну полоненими, який відбудеться до кінця року.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що для обміну полоненими поки узгоджено одну групу.