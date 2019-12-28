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Факти / Україна

Обмін полоненими: екс-беркутівців суд відпустив з-під варти

Суд відпустив трьох колишніх співробітників Беркута під особисте зобов’язання.

Обмін полоненими: екс-беркутівців суд відпустив з-під варти

Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екс-бійців спецпідрозділу Беркут Олега Янишевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, підозрюваних у вбивстві 48 і пораненні 80 чоловік на Інститутській 20 лютого 2014 року.

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Також суд скасував домашній арешт двох інших колишніх беркутівців – Сергію Тамтурі та Олександру Марінчену.

Нагадаємо, прокурор Сергій Куций підтвердив, що колишні бійці спецпідрозділу Беркут перебувають у списках на обмін.
У зв’язку з цим прокурори просили змінити запобіжний захід ексберкутівцям.

Руслана Рябошапка передав до суду лист, в якому вимагав звільнити обвинувачених зі слідчих ізоляторів.

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