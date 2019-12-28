Розстріли на Майдані: прокурорів, які вели справу, вилучили з судового процесу

Прокурорів Олексія Донського, Ігора Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які упродовж кількох років займалися справами Майдану, вилучили із судового процесу у справі про розстріли на Інститутській у Києві у 2014 році.

У залі Київського апеляційного суду, де розглядали апеляційні скарги щодо запобіжних заходів п’ятьом екс-беркутівцям Руслан Рябошапка вирішив відсторонити прокурорів, які упродовж кількох років займалися справами Майдану.

Олексія Донського, Ігора Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова вилучили із судового процесу у справі про розстріли на Інститутській у Києві у 2014 році.

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Напередодні Рябошапка замінив цих прокуроріву на нових – Сергія Куцого, Віталія Суботіна, Олександра Шеваленка.

27 грудня Київський апеляційний суд погодив таку заміну, проте залишив обидві групи прокурорів у справі.

Нагадаємо, раніше суд відпустив під домашній арешт екс-беркутівця Олександра Маринченка.

Джерело: hromadske