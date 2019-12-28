PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Законопроект про медіа – Рада оприлюднила текст документа

На сайті Верховної Ради з’явився тест законопроекту Про медіа.

Законопроект про медіа – Рада оприлюднила текст документа

На сайті Верховної Ради України оприлюднено проект закону № 2693 Про медіа.

Проект направлений на забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів, права на отримання різнобічної, достовірної та оперативної інформації, на забезпечення плюралізму думок і вільного поширення інформації, на захист національних інтересів України та прав користувачів медіа-сервісів, регулювання діяльності у сфері медіа відповідно до принципів прозорості, справедливості та неупередженості, стимулювання конкурентного середовища, рівноправності і незалежності медіа.

Читайте: Скільки законопроектів розглянули депутати IX скликання

У законопроекті виділили значення термінів: аудіовізуальне медіа, друковане медіа, онлайн-медіа та інші.

Відповідно до проекту закону, цензура у сфері медіа забороняється.

Верховна Рада визначає засади державної політики у сфері медіа, виконавча влада відповідає за її реалізацію.

Органом державного регулювання є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Документ передано на розгляд у комітети.

Законопроект про медіа

Раніше Факти ICTV писали, що комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому закон про відкриття ринку землі.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Скільки законопроектів розглянули депутати IX скликання
Скільки законопроектів розглянули депутати IX скликання
Ринок землі: аграрний комітет рекомендував Раді ухвалити закон
Ринок землі: аграрний комітет рекомендував Раді ухвалити закон
Новий Виборчий кодекс підписав Зеленський
Новий Виборчий кодекс підписав Зеленський
Як нардепи святкуватимуть Новий рік та Різдво
Як нардепи святкуватимуть Новий рік та Різдво
Atlas Weekend та Нові лідери – що відомо про майбутнього нардепа Санченка
Atlas Weekend та Нові лідери – що відомо про майбутнього нардепа Санченка
Шепіт Богдана та хот-доги. Як ви стежили за політикою у 2019 році (ТЕСТ)
Шепіт Богдана та хот-доги. Як ви стежили за політикою у 2019 році (ТЕСТ)
Давид Арахамія
Арахамія назвав бажаний рівень зарплати для нардепів
Які фракції пропустили найбільше голосувань Ради в грудні – КВУ
Які фракції пропустили найбільше голосувань Ради в грудні – КВУ
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка