Законопроект про медіа – Рада оприлюднила текст документа

На сайті Верховної Ради з’явився тест законопроекту Про медіа.

На сайті Верховної Ради України оприлюднено проект закону № 2693 Про медіа.

Проект направлений на забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів, права на отримання різнобічної, достовірної та оперативної інформації, на забезпечення плюралізму думок і вільного поширення інформації, на захист національних інтересів України та прав користувачів медіа-сервісів, регулювання діяльності у сфері медіа відповідно до принципів прозорості, справедливості та неупередженості, стимулювання конкурентного середовища, рівноправності і незалежності медіа.

Читайте: Скільки законопроектів розглянули депутати IX скликання

У законопроекті виділили значення термінів: аудіовізуальне медіа, друковане медіа, онлайн-медіа та інші.

Відповідно до проекту закону, цензура у сфері медіа забороняється.

Верховна Рада визначає засади державної політики у сфері медіа, виконавча влада відповідає за її реалізацію.

Органом державного регулювання є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Документ передано на розгляд у комітети.

Законопроект про медіа

Раніше Факти ICTV писали, що комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому закон про відкриття ринку землі.