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Факти / Україна / Суспільство

Укрзалізниця запровадить знижки на раннє бронювання квитків

Укрзалізниця розробляє систему знижок під час раннього бронювання квитків на потяги Інтерсіті та Інтерсіті+.

Укрзалізниця запровадить знижки на раннє бронювання квитків

Укрзалізниця розробляє систему знижок за умови раннього бронювання квитків на потяги Інтерсіті та Інтерсіті+, а також на потяги далекого сполучення: плацкарт, купе та люкс.

Про це заявив член правління Укрзалізниці Марчін Цілеєвський.

– Ми хочемо продавати квитки, як на літаки: з найнижчою ціною, якщо купуєш заздалегідь, і з найвищою ціною безпосередньо ближче до дати поїздки. Це допоможе нам розширити наші пропозиції та досягнути більшої кількості клієнтів, — сказав Цілеєвський.

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За його словами, система продажу квитків, яка працює зараз, не враховує потреби та платоспроможність багатьох людей.

До слова, Укрзалізниця запустила додаткові потяги до Нового року.

Джерело: Цензор.НЕТ

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