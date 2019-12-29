Україні довелося віддати в ОРДЛО 127 осіб, щоб повернути 76 громадян.

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо заявив, що під час обміну полоненими звільнили 80 українців, проте четверо вирішили залишитися в ОРДЛО, оскільки у них там живуть сім’ї.

Для повернення громадян України довелося віддати 127 осіб.

За словами Сивохо, були і відмови їхати в ОРДЛО серед тих людей, яких звільнила українська сторона.

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Він додав, що наразі йдеться про 14 осіб, проте офіційне число буде уточнюватиметься.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація про те, що під час обміну полоненим 22 людини відмовилися їхати “ДНР” і “ЛНР”.

Джерело: Hromadske