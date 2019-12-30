Україна підписала мирову угоду з Газпромом щодо штрафу АМКУ на $7,4 млрд

Україна і Газпром підписали мирову угоду щодо ініційованого російською компанією міжнародного арбітражу у справі щодо зобов’язаннь сплатити Газпрому близько $7,4 млрд згідно штрафу Антимонопольного комітету України.

Заступник міністра юстиції України Іван Ліщина заявив, що Україна і Газпром підписали мирову угоду у справі щодо зобов’язання Газпрому сплатити близько $7,4 млрд згідно штрафу Антимонопольного комітету України.

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– Україна і Газпром підписують мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Подробиці угоди я розкривати не можу, оскільки вона конфіденційна, але важливо, що Росія відкликає свої вимоги, а ми не порушуємо свого правила не укладати мирові угоди в інвестиційних арбітражах, за яким Україна мала би сплачувати інвесторові будь-яку компенсацію, – йдеться в повідомленні.

За його словами, підписання угоди відкриває шлях для укладання довгострокових договорів на транспортування газу між Нафтогазом і Газпромом.

Він опублікував фото підписів сторін.

Нагадаємо, 29 грудня міністр юстиції України Денис Малюска опублікувавши фото підписання документів, пов’язаних з транзитом російського газу. Він підкреслив, що підписання угоди ще не закінчено.