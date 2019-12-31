Разумков привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим
Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков привітав співвітчизників з новорічними святами.
Голова Верховної ради Дмитро Разумков привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим.
– Шановні українці, 2019 рік був визначальним для нашої держави. Разом з вами ми повністю перезавантажили систему влади, привівши нових, ефективних і, головне, відповідальних політиків. Я хочу, щоб у 2020 році в кожному регіоні, в кожному місті, в кожній родині ви дійсно відчули позитивні зміни від нашої роботи, – зазначив Разумков.