Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков привітав співвітчизників з новорічними святами.

Голова Верховної ради Дмитро Разумков привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим.

– Шановні українці, 2019 рік був визначальним для нашої держави. Разом з вами ми повністю перезавантажили систему влади, привівши нових, ефективних і, головне, відповідальних політиків. Я хочу, щоб у 2020 році в кожному регіоні, в кожному місті, в кожній родині ви дійсно відчули позитивні зміни від нашої роботи, – зазначив Разумков.

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Також він побажав здоров’я, затишку, миру в домівках, щоб завжди там лунав дитячий сміх, а рідні були поруч.

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