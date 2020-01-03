Припинення постачання нафти до Білорусі не вплинуло на транзит через Україну

Транзит російської нафти через Україну в Європу наразі здійснюється у плановому режимі.

Зараз транзит нафти РФ в країни Європи через Україну здійснюється на рівні 40 тис. тонн на добу.

Це означає, що відмова Росії від постачання Нафти до Білорусі жодним чином не вплинуло на її транзит через Україну.

– Транзит російської нафти в Європу здійснюється в плановому режимі на рівні понад 40 тис. тонн на добу, – повідомили в АТ Укртранснафта.

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Постачання російської нафти в Білорусь зупинили 1 січня, однак два нафтопереробні заводи країни продовжують роботу з мінімальним навантаженням.

Наразі Білорусь веде роботу над січневими контрактами щодо постачання нафти. Їх можуть укласти з РФ або іншими країнами.

До слова, під час торгів на Інтерконтинентальної біржі ціна нафти марки Brent виросла до $68,15.