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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Зростання цін на нафту: Милованов розповів про вплив на українську економіку

Тимофій Милованов розповів, як на українську економіку вплине зростанні цін на нафту.

Зростання цін на нафту: Милованов розповів про вплив на українську економіку

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов розповів, як вплине на Україну зростання цін на нафту на 2-4% через ліквідацію США іранського генерала Касима Сулеймані.

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За його словами, азійські ринки цінних паперів відреагували падінням.

Він зазначив, що зростання цін на нафту може негативно вплинути на українську економіку.

Нагадаємо, вночі 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Кудс Касем Сулеймані.

Фото: Урядовий портал

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