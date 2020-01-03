Зростання цін на нафту: Милованов розповів про вплив на українську економіку

Тимофій Милованов розповів, як на українську економіку вплине зростанні цін на нафту.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов розповів, як вплине на Україну зростання цін на нафту на 2-4% через ліквідацію США іранського генерала Касима Сулеймані.

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За його словами, азійські ринки цінних паперів відреагували падінням.

Він зазначив, що зростання цін на нафту може негативно вплинути на українську економіку.

Нагадаємо, вночі 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Кудс Касем Сулеймані.