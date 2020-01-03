Прекращение поставок нефти в Беларусь не повлияло на транзит через Украину

Транзит российской нефти через Украину в Европу все еще осуществляется в плановом режиме.
Сейчас транзит нефти РФ в страны Европы через Украину осуществляется на уровне 40 тыс. тонн в сутки.
Это значит, что отказ России от поставок Нефти в Беларусь никак не повлиял на ее транзит через Украину.
– Транзит российской нефти в Европу осуществляется в плановом режиме на уровне более 40 тыс. тонн в сутки, – сообщили в АО Укртранснафта.
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Поставки российской нефти в Беларусь остановили 1 января, однако два нефтеперерабатывающих завода страны продолжают работу с минимальной нагрузкой.
Сейчас Беларусь ведет работу над январскими контрактами касательно поставок нефти. Их могут заключить с РФ или другими странами.
К слову, в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже цена нефти марки Brent выросла до $68,15.