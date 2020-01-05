Зеленський з родиною прилетів в Оман – ОП

Володимир Зеленський вирушив із сім’єю в Оман, де у лідера держави відбудуться зустрічі на найвищому рівні.

Президент України Володимир Зеленський перебуває з родиною в Омані.

Український лідер відбув в аравійську країну рейсовим літаком за власні кошти, повідомляє Офіс президента.

Найближчими днями в Омані у Глави держави заплановані зустрічі на найвищому рівні.

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– В Омані Зеленський обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн, зміцнення дипломатичних відносин і залучення інвестицій в Україну, – пояснили в Офісі Президента.

Нагадаємо, Зеленський отримав від студії Квартал 95 роялті в розмірі 4,8 млн грн.