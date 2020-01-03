Зеленський додав у декларацію майже 5 млн грн доходу

Президент України Володимир Зеленський задекларував роялті від студії Квартал 95.

Президент України Володимир Зеленський додав нові доходи у декларацію за 2019 рік.

Документ розміщено на сайті Національного агентства з протидії корупції.

Згідно з декларацією, 27 грудня президент України отримав від студії Квартал 95 роялті в розмірі 4,8 млн грн ($205,9 тис.), а також 104 тис. грн ($4,3 тисячі) компенсації за користування торговою маркою.

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Повну декларацію про доходи за 2019 рік Зеленський повинен оприлюднити до квітня.

Як повідомлялося, податкова реформа 2020 року запровадить в Україні загальне декларування.