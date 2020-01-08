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Факти / Україна

Понад 13%: в Україні зросла мінімальна зарплата

В Україні 1 січня 2020 року зросла мінімальна зарплата на 550 грн до 4 723 грн.

Понад 13%: в Україні зросла мінімальна зарплата

Згідно з законом України Про державний бюджет на 2020 рік мінімальна зарплата підвищилася на 550 гривень – до 4 723 грн (раніше було 4 173 грн. – Ред.), це на 13,2% більше, ніж у 2019-му.

Читайте: Як підвищуватиметься прожитковий мінімум у 2020

Отже, збільшиться і розмір оподаткування фізосіб-підприємців.

Перша група єдиного податку:

  • Єдиний податок – 10% прожиткового мінімуму (210,2 грн);
  • ЄСВ – 1039,06 грн (22% мінімальної зарплати);
  • Всього – 1249,26 грн.

Друга група єдиного податку:

  • Єдиний податок – 20% мінімальної зарплати (944,6 грн);
  • ЄСВ – 1039,06 грн;
  • Всього – 1983,66 грн.

Третя група:

  • Єдиний податок – 5% доходу;
  • ЄСВ – 1039,06 грн;
  • Всього – 1039,06 + 5% доходу.

Також з 1 січня зріс прожитковий мінімум на одну людину до 2 027 грн (раніше 1 936 грн. – Ред.).

Прожитковий мінімум у 2020 році повинен підвищитися ще двічі: з 1 липня до 2 118 грн і з 1 грудня до 2 189 грн.

Ми також з’ясували, чи зможе Україна за 7 років наздогнати Польщу за рівнем зарплат – наскільки це реально та що має для цього зробити держава.

Фото: Dreamstime

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