Зростання зарплат пригальмується: чому Україна не досягне рівня Польщі

За сім років Україна може наздогнати Польщу за рівнем зарплат, вважає міністр економічного розвитку. Чи можливо реалізувати амбітні плани та що має для цього зробити держава – у матеріалі Фактів ICTV.

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що за сім років Україна зможе наздогнати Польщу за рівнем зарплат. Зараз сусідня країна платить своїм робітникам в середньому в 3,5 більше ніж Україна.

– Якщо наші зарплати будуть зростати в реальному вимірі на 20% швидше ніж в Польщі, то нам потрібно 7 років, щоб наздогнати сусідів, – сказав міністр.

Факти ICTV вирішили розібратись, що нам потрібно, аби зрівнятися з Польщею та скільки років на це знадобиться.

Рівень зарплат у Польщі

Зарплати у Польщі значно вищі, ніж в Україні. Так, офіційна мінімальна заробітна плата – 9 967 грн на місяць, водночас в Україні цей показник – 4 173 грн. У погодинному еквіваленті – 73 грн/год у Польщі в порівнянні з 25 грн/год в Україні. Тобто мінімалка в сусідів на рівні нашої середньої зарплати.

Це основна причина масового від’їзду туди українських заробітчан – за даними МЗС Польщі, на заробітках там зараз близько 2 млн українців. І це лише офіційна статистика, де враховані особи, які працюють за робочою візою.

У Міністерстві економічного розвитку також оприлюднили порівняльні дані зарплат за 2018 рік:

у професійній, науковій та технічній сфері – $ 1 592 у Польщі та $ 446 в Україні;

у Польщі та в Україні; у сфері інформації та комунікації – $ 2 200 у Польщі та $ 524 в Україні;

у Польщі та в Україні; у сфері фінансів та страхування – $2 078 у Польщі та $594 в Україні.

Не зростання, а гальмування

Економічні експерти впевнені – так швидко наздогнати Польщу неможливо. Принаймні з сьогоднішніми темпами розвитку.

Зарплата – це похідна від продуктивності праці і структури економіки, пояснює економічний експерт Growford Institute Олексій Кущ. Фактори ж, які зумовили зростання зарплати в Україні – тимчасові та штучні.

– У 2014-2015 роках зарплати знецінилися через інфляцію в гривневому еквіваленті та девальвацію національної валюти у доларовому. Тож у 2017-2018 роках було не зростання зарплат, а лише відновлення тих, які були втрачені в результаті кризи. В цей момент зарплати росли випереджаючими темпами на тлі загальної динаміки економіки.

Експерт продовжує – у 2019 році зростання зарплат загальмувалось, але зріс їх валютний еквівалент. Це було спричинено штучним зміцненням гривні – за рахунок побудови піраміди ОВДП.

Читайте: Курс долара падає, але штучно: що коїться з валютою і чому це тимчасово

Прогнози економіста невтішні – вже в найближчі роки зростання зарплат в гривні пригальмується. Одна з причин – падіння промисловості. У жовтні цей показник впав на 5%.

– А будь-яка девальвація національної валюти, яка відбудеться в результаті реінкарнації світової фінансової кризи і відтоку спекулятивних капіталів нерезидентів, знецінить і валютний еквівалент, – додав Кущ.

Від 20 до 50 років різниці

За підрахунками Світового банку у 2019 році, Україні необхідно 50 років, щоб досягти сьогоднішнього рівня Польщі. Дещо позитивніші оцінки у МВФ – Україна зможе це зробити до 2040 року.

Але для того, аби рівнятись на сусідню країну, варто перебудувати державну політику.

– Необхідною умовою є відновлення виробничого потенціалу, тобто промисловості, сільського господарства, будівництва. Щодо економічних показників – це забезпечення стабільного курсу гривні та кардинальне зниження кредитних ставок, – говорить кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Експерт наголошує – показник ВВП на душу населення має зрости мінімум у п’ять разів. ВВП на душу населення Польщі становить $15 424, в Україні – $3 095.

Вихід – змінити економічну парадигму

Підвищення рівня зарплат – це комплексна політика у різних напрямах. Олексій Кущ називає дві ключові умови – підвищення рівня продуктивності праці та зміна структури економіки.

– Треба підвищувати рівень доданої вартості кінцевого продукту, який продає наша країна. Продукт, який ми виробляємо – напівфабрикати і сировина, які не можуть бути основою для високих зарплат, якщо це, звичайно, не нафта або газ, – каже експерт.

Натомість підвищення продуктивності праці – це державні інвестиції в освіту, науку, медицину, а також приріст інвестицій у бізнес і, відповідно, оновлення обладнання та нові технології.

– Потрібно створювати більш структурований ринок праці, щоб було більше професій.

Скоротити матеріальні витрати виробництв

Змінити структуру собівартості продукції – ще один фактор, який може дозволити досягти рівня Польщі, вважає кандидат економічних наук Костянтин Денісов.

– Для прикладу, у 2018 році частка зарплати у загальних витратах вітчизняних підприємств склала 14,1%. У 2014 році вона становила 13,4%. Водночас в окремих країнах ЄС цей показник досягає 45%.

Але експерт наголошує – простим підняттям рівня мінімальної зарплати проблему не вирішити. У 2017 році мінімальна заробітна плата зросла на 37,1% – з 1 600 до 3 200 грн, але зросли і борги по зарплатні – на 791 млн грн.

– Найпростіший крок – зниження енергоємності виробництва, скорочення матеріальних витрат. У 2018 році їх частка становила 74,3%.

Польща розвивається стрімкими темпами – у 2020 році там заплановане чергове підвищення мінімальної зарплати на 15%. Але і Україна не стоїть на місці. Можливо, змінивши економічну модель, країні вдасться зробити той “стрибок оленя”, про який розповідав міністр економічного розвитку.

Лілія Ященко