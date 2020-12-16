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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Якою буде мінімальна зарплата в Україні в 2021 році

Бюджет на 2021 рік передбачає збільшення мінімальної заробітної плати в Україні.

Мінімальна зарплата в місячному розмірі в 2021 році:

  • від 1 січня 2021 року – 6 000 гривень;
  • від 1 грудня 2021 року – 6 500 гривень;

Мінімальна зарплата в погодинному розмірі в 2021 році:

  • від 1 січня 2021 року – 36,11 гривні;
  • від 1 грудня 2021 року – 39, 12 гривні.

Завдяки підвищенню мінімальної зарплати пенсії з 1 січня 2021 року також зростуть на 300 грн – до 2 400 грн, підвищення охопить тих, кому більше 65 років і чий стаж сягає 30 років – для жінок і 35 років – для чоловіків.

Прожитковий мінімум встановлюється в розмірі 2 189 грн (на 1 січня 2021 роки).

Минулий раз мінімалку підвищували у вересні – тоді вона становила 4 723 грн.

15 грудня Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2021 рік. За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів.

Ухвалений законопроект передбачає, що номінальний ВВП (валовий внутрішній продукт) у 2021 році становитиме 4 505,9 млрд грн.

Як зазначив глава Мінфіну Сергій Марченко з трибуни парламенту, доходи держбюджету на наступний рік визначені в розмірі 1,092 трлн грн.

Фото: Dreamstime

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