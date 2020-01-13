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Факти / Україна

Кілера Окуєвої звільнили в рамках обміну полоненими

Підозрюваного в замаху на добровольців Аміну Окуєву та Адама Осмаєва в червні 2017 року передали бойовикам на Донбас в рамках обміну утримуваними.

Про це на прес-конференції заявив начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

За його словами, Подільський районний суд ухвалив рішення щодо Артура Денісултанова (він же Артур Крінарі), яке дозволило звільнити його в рамках обміну полоненими.

– Ухвалено рішення щодо обміну на наших українських заручників. Він був одним із суб’єктів. Таким чином, українська держава звільнила і передала його Російській Федерації в рамках обміну, – сказав Небитов.

Читайте: Головному кілеру у справі про вбивство Окуєвої оголосили про підозру

Нагадаємо, у 2017 році група невідомих розстріляла машину Адама Осмаєва й Аміни Окуєвої на переїзді у смт Глеваха під Києвом. Автоматичну зброю кілери кинули на місці.

У вересні 2019 року правоохоронці затримали сімох членів злочинної організації, які підозрюються у вчинені двох замовних вбивств на території Київської області.

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