Киллера Окуевой освободили в рамках обмена пленными

Подозреваемого в покушении на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева в июне 2017 года передали боевикам на Донбасс в рамках обмена удерживаемыми.

Об этом на пресс конференции заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, Подольский районный суд принял решение по поводу Артура Денисултанова (он же Артур Кринари), которое позволило освободить его в рамках обмена пленными.

– Принято решение по обмену на наших украинских заложников. Он был одним из субъектов. Таким образом, украинское государство освободило и передало его Российской Федерации в рамках обмена, – сказал Небытов.

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Напомним, в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Адама Осмаева и Амины Окуевой на переезде в пгт Глеваха под Киевом. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.

Во время проведения комплекса оперативных мероприятий установлено, что лидер этой преступной организации, а именно 55-летний мужчина, причастен к расстрелу машины в октябре 2017 года на Васильковщине.