Ворожіння на старий Новий рік на кохання

Ворожіння давно є невід’ємною традицією таких свят, як Калита і Різдво (вечір на Андрія – 13 грудня). Також ворожили і на старий Новий рік – це вечір 13 січня, що переходив з Маланки на Василя.

У це свято заведено ворожити, збираючись у великому дівочому колі. Перед ворожінням дівчата розпускали волосся, знімали усі прикраси та розв’язували усі вузли на одязі. Головною умовою була відсутність чоловіків у тому домі, де відбувались ворожіння. Нижче зібрані найвідоміші любовні ворожіння на старий Новий рік (у народі – Василів вечір).

С. Кожин. Ворожіння на Святки. 2008

Ворожіння на чашках

Для обряду потрібні були чашки, по одній на кожну з дівчат. В них окремо клали монету, перстень, цукор, хлібець, сіль; в одну із чашок просто наливали воду. Далі дівчата із заплющеними очима вибирали собі горнятко.

Чашка з монетою означала багатство, перстень – весілля, цукор – веселощі, хліб завжди символізував достаток, а сіль – погані новини та біду. Горнятко з водою символізувало стабільність та спокій – у прийдешньому році нічого не зміниться.

Ворожіння на варениках

Окрім звичайних вареників з картоплею, дівчата ліпили вареники “з секретом”, де начинкою слугували схожі предмети: монети, перстень, нитка та горіх. Страва подавалася до столу, тоді ж і розпочиналось ворожіння.

Монетка у страві означала збагачення, перстень – швидке заміжжя, нитка символізувала майбутню подорож. Якщо ж дівчині діставався вареник із горіхом всередині, це означало, що наречених буде декілька.

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Ворожіння зі свічками на горіхових шкарлупках

Брали велику миску з водою та горіхові шкарлупки – по одній на дівчину. У шкарлупки поміщали свічки, підпалювали та викладали у миску з водою. Далі споглядали: у чиїй шкарлупці свічка погасне першою, тій дівчині і судилось першій іти під вінець.

Ворожіння за допомогою нитки

Потрібно було взяти три голки і три нитки – чорного, червоного та білого кольорів. Нанизавши нитки на голки, потрібно було попросити, щоб хтось заколов голки на одяг, бажано на спині. У тому, яку голку діставала дівчина, і був секрет ворожіння.

Чорний колір означав невдалий шлюб, білий – самотність, а червоний – щасливе заміжжя, можливе народження дитини.

М. Пимоненко. Дівчата ворожать. 1893

Ворожіння на рушнику

Одне із небагатьох ворожінь, що проводили наодинці. Умившись перед сном, дівчина не витирала обличчя, а просто лягала спати. На подушку потрібно було покласти рушник і тихо прикликати свого судженого. Тієї ж ночі уві сні повинен був з’явитися образ чоловіка, який витирав мокре обличчя. Хто наснився, той і стане нареченим.

Також ворожили на ім’я та на характер майбутнього чоловіка. Щоб дізнатися, як зватимуть нареченого, дівчата писали безліч чоловічих імен на клаптиках паперу, які перед сном потрібно було покласти під подушку.

Наступного ранку діставали один із папірців: саме це ім’я носитиме коханий хлопець. Пустий папірець означав, що потрібно зачекати ще рік: доля дівчини ще не вирішена.

Для ворожіння на характер чоловіка необхідна нова колода гральних карт. Перед сном під подушку потрібно було покласти чотирьох королів, обов’язково промовляючи:

– Хто мій суджений, хто мій ряджений – той приснися уві сні.

Вже зранку дівчина витягувала одну із карт. Червовий король означав, що наречений буде молодим і багатим, бубновий – бажаним та коханим, хрестовий – чоловік буде військовим, а піковий – ревнивим та злим.

О. Венеціанов. Ворожіння на картах. 1842

Ворожіння на старий Новий рік багато в чому схожі з звичайними ворожіннями. Ці традиції, серйозні та жартівливі водночас, є невід’ємною частиною української культури.

Раніше Факти ICTV розповіли про те, Звідки взявся старий Новий рік і де його відзначають.

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