Гадания на старый Новый год на любовь

Гадания – неотъемлемая украинская традиция таких праздников, как Калита и Рождество (вечер на Андрея – 13 декабря). Также гадали и на старый Новый год – это вечер 13 января, что переходил из Маланки на Василия.

В этот праздник было принято гадать, собираясь в большом девичьем кругу. Перед любым гаданием девушки распускали волосы, снимали все украшения и развязывали все узлы на одежде. Главным условием было отсутствие мужчин в доме, где происходили гадания. Ниже собраны самые известные гадания на любовь на старый Новый год (в народе – Васильев вечер).

С. Кожин. Святочное гадание. 2008

Гадание на кружках

Для обряда нужны кружки, по одной на каждую девушку. В них раскладывали монету, кольцо, сахар, ломтик хлеба, соль; в одну просто наливали воду. Дальше девушки с закрытыми глазами выбирали свою кружку.

Если внутри попадалась монета – это означало богатство, кольцо – свадьбу, сахар – веселье. Хлеб всегда символизировал достаток, а соль – плохие новости и расстройства в личной жизни. Кружка с водой символизировала стабильность и спокойствие – в грядущем году ничего не изменится.

Гадание на варениках

Кроме обычных вареников с картошкой, девушки лепили вареники “с секретом”, где начинкой были монеты, кольцо, нить и орех. Блюдо подавалось к столу, затем начиналось гадание.

Монетки в блюде означали богатство, кольцо – замужество, нить символизировала грядущее путешествие. Если же девушке доставался вареник с орехом внутри, это означало, что женихов у нее будет несколько.

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Гадание со свечами на ореховой скорлупе

Брали большую миску с водой и ореховую скорлупу – по одной на девушку. В скорлупу ставили свечи, поджигали и отпускали в миску с водой. Дальше все садились и наблюдали: в чьей скорлупе свеча погаснет первой, той девушке и суждено было первой идти под венец.

Гадание с нитью

Нужно было взять три иглы и три нити – черного, красного и белого цветов. Нанизав нити на иглы, нужно было попросить, чтобы кто-то приколол иголки к одежде, желательно на спине. В том, какую иглу вынимала девушка, и был спрятан секрет гадания.

Черный цвет означал неудачный брак, белый – одиночество, а красный – счастливое замужество и рождение ребенка.

Н. Пимоненко. Девушки гадают. 1893

Гадание на полотенце

Одно из немногих гаданий, которое нужно делать наедине. Умывшись перед сном, девушка не вытирала лицо, а просто ложилась ко сну. На подушку нужно было положить полотенце и тихо призвать своего суженого. Той же ночью во сне должен был появиться образ мужчины, который вытрет мокрое лицо. Кто приснится, тот и станет мужем.

Также гадали на имя и на характер будущего избранника. Чтобы узнать, как будут звать жениха, девушки писали множество мужских имен на бумажках, которые перед сном нужно было положить под подушку.

На следующее утро вынимали одну из бумажек с именем: оно и принадлежало избраннику. Чистая бумажка значила, что нужно подождать еще год: судьба девушки пока не решена.

Для гадания на характер человека была необходима новая колода игральных карт. Перед сном под подушку нужно было положить четырех королей, обязательно приговаривая:

– Кто мой суженый, кто мой ряженый – тот приснись во сне.

Следующим утром девушка вынимала одну из карт. Король червей значил, что жених будет молодым и богатым, бубен – желанным и любимым, трефовый – жених будет военным, а пиковый – ревнивым и злым.

А. Венецианский. Гадание на картах. 1842

Гадания на любовь на старый Новый год во многом схожи с другими праздничными гаданиями. Эти традиции, и серьезные, и шуточные одновременно – неотъемлемая часть украинской культуры.

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