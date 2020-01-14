Убивство Окуєвої: підозрюваного Редькіна взяли під варту

Святошинський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві добровольця Аміни Окуєвої 56-річному Ігорю Редькіну.

За рішенням суду, уродженець міста Каспійськ республіки Дагестан проведе під вартою два місяці без можливості внесення застави.

Слідство знайшло ДНК Редькіна на зброї, що була залишена неподалік місця злочину, а саме на ствольній коробці автомату. На зброї були знайдені й інші сліди, чиї саме — слідство встановлює.

За даними слідчих, Редькін тривалий час жив в Україні та вів бізнес у компанії ІТ-технологій. Також встановлено, що підозрюваний у вбивстві Окуєвої був членом злочинної групи, яка займалася замовними вбивствами.

Читайте: Кілера Окуєвої звільнили в рамках обміну полоненими

У вересні 2019 року Редькіна та ще шістьох членів групи затримали за підозрою у двох вбивствах: директора компанії Caparol Україна Павла Зможного у вересні 2016 року та керівника відділу реклами КП Київський метрополітен Павла Миленького.

Взимку минулого року фігурантів справ відпустили під домашній арешт та особисте зобов’язання. На момент затримання у справі вбивства Окуєвої Редькін перебував під особистим зобов’язанням.

Нагадаємо, у 2017 році група невідомих розстріляла машину Адама Осмаєва й Аміни Окуєвої на переїзді у смт Глеваха під Києвом. Автоматичну зброю кілери кинули на місці.

Тоді в поліції повідомляли, що на автоматі, який знайшли за півтори кілометра від місця розстрілу автомобіля Окуєвої і Осмаєва, слідів ДНК не виявили.

Фото: Сегодня