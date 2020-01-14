Убийство Окуевой: подозреваемого Редькина взяли под стражу

Святошинский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве добровольца Амины Окуевой 56-летнему Игорю Редькину.
Согласно решению суда, уроженец города Каспийск республики Дагестан проведет под стражей два месяца без возможности внесения залога.
Следствие нашло ДНК Редькина на оружии, которое было оставлено неподалеку от места преступления, а именно на ствольной коробке автомата. На оружии были найдены и другие следы, чьи именно – следствие устанавливает.
По данным следователей, Редькин долгое время жил в Украине и вел бизнес в компании IT-технологий. Также установлено, что подозреваемый в убийстве Окуевой был членом преступной группы, которая занималась заказными убийствами.
В сентябре 2019 Редькина и еще шестерых членов группы задержали по подозрению в двух убийствах: директора компании Caparol Украина Павла Зможного в сентябре 2016 года и руководителя отдела рекламы КП Киевский метрополитен Павла Миленького.
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Зимой прошлого года фигурантов дел отпустили под домашний арест и личное обязательство. На момент задержания по делу убийства Окуевой Редькин находился под личным обязательством.
Напомним, в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Адама Осмаева и Амины Окуевой на переезде в пгт Глеваха под Киевом. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.
Тогда в полиции сообщали, что на автомате, который нашли в полутора километрах от места расстрела автомобиля Окуевой и Осмаева, следов ДНК не обнаружили.
Фото: Сегодня