Убийство Окуевой: подозреваемого Редькина взяли под стражу

Святошинский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве добровольца Амины Окуевой 56-летнему Игорю Редькину.

Согласно решению суда, уроженец города Каспийск республики Дагестан проведет под стражей два месяца без возможности внесения залога.

Следствие нашло ДНК Редькина на оружии, которое было оставлено ​​неподалеку от места преступления, а именно на ствольной коробке автомата. На оружии были найдены и другие следы, чьи именно – следствие устанавливает.

По данным следователей, Редькин долгое время жил в Украине и вел бизнес в компании IT-технологий. Также установлено, что подозреваемый в убийстве Окуевой был членом преступной группы, которая занималась заказными убийствами.

В сентябре 2019 Редькина и еще шестерых членов группы задержали по подозрению в двух убийствах: директора компании Caparol Украина Павла Зможного в сентябре 2016 года и руководителя отдела рекламы КП Киевский метрополитен Павла Миленького.

Читайте: Киллера Окуевой освободили в рамках обмена пленными

Зимой прошлого года фигурантов дел отпустили под домашний арест и личное обязательство. На момент задержания по делу убийства Окуевой Редькин находился под личным обязательством.

Напомним, в 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Адама Осмаева и Амины Окуевой на переезде в пгт Глеваха под Киевом. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.

Тогда в полиции сообщали, что на автомате, который нашли в полутора километрах от места расстрела автомобиля Окуевой и Осмаева, следов ДНК не обнаружили.

Фото: Сегодня