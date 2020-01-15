Кабмін відмовився від приватизації Енергоатому, Укргідроенерго і Укренерго

Уряд України в середу розгляне списки об’єктів права держвласності, що не підлягають приватизації.
У доопрацьованому законопроекті допускається продаж до 50% Укртрансгазу, Укргазвидобування, Укртранснафти, але скасовується приватизація Укргідроенерго, Укренерго та Енергоатому.
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У першому варіанті Мінекономіки допускало продаж до 50% у всіх об’єктах, то тепер їхню кількість скорочено до 22, тоді як у 135 об’єктах пропонується закріпити в держвласності 100%.
Як відомо, в грудні 2019 року Кабмін відзвітував про передачу на приватизацію 530 підприємств.
Фото: Деньги.ua
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