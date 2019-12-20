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Шукають документи про передачу власності: НАБУ прийшло з обшуками на Думська TV

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки на телеканалі Думська TV в Одесі.

Шукають документи про передачу власності: НАБУ прийшло з обшуками на Думська TV

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють низку обшуків в Одесі, в тому числі за адресою Канатна, 10, де розташована ТРК Думська.

У НАБУ повідомляють, що слідчі дії санкціоновані,бо виконуються у межах розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсівський бульвар, 13 (Одеса) на користь ТОВ Крок вперед.

– Наголошуємо, слідчі дії жодним чином не пов’язані з діяльністю ЗМІ та журналістів, – зазначили в НАБУ.

Метою проведення слідчої дії в приміщенні, яке наразі використовує ТРК Думська, є пошук документів щодо передачі права власності на нежитлові приміщення.

Ці документи, як вважає слідство, можуть перебувати за адресою Канатна, 10 через те, що зазначене ЗМІ та ТОВ Крок вперед мали одних і тих же бенефіціарних власників.

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Директор телеканалу, у свою чергу скаржиться на блокування роботи.

– Уже третю годину проходить обшук на телеканалі Думська TV, телеканал не може вести ефір і більше 90% співробітників не мають доступ до своїх робочих місць. На ефірі зараз дірка. Шукають документи, що пов’язані з якоюсь юридичною особою, яка не має стосунки до телеканалу Думська TV.

Їх цікавлять тільки документи, але нині робота телеканалу заблокована, – говорить директор телеканалу Юрій Басюк.

Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань проводить обшуки в спортклубі 5 елемент та офісі партії Європейська солідарність.

Джерело: НАБУ

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