Влучання двох ракет і падіння: нове відео катастрофи літака МАУ в Ірані

У мережі з’явилося нове відео нібито аварії літака МАУ в Тегерані 8 січня.

Ролик опублікував іранський журналіст Behnam Gholipour у Twitter.

На запису видно, що в авіалайнер влучають дві ракети. Спочатку була випущена перша, а через декілька секунд друга. Після цього кадри відображають падіння літака.

Журналісти The New York Times заявили, що їхня перевірка запису показує, що ракети були запущені з військового майданчика Ірану.

Журналіст Джейк Годін знайшов на карті Google, звідки було знято відео.

Зі свого боку розслідувач Bellingcat Джанкарло Фіорелла повідомив, що фахівці групи також працюють над тим, щоб встановити місце розташування знятого. Встановлена ​​дата на запису (2019-10-17) може бути неправильною, підкреслив експерт.

Читайте: Катастрофа літака МАУ: Рада ухвалила заяву про відповідальність Ірану

Він також додав, що до появи відео були повідомлення очевидців, які чули два вибухи або запуски ракет.

This CCTV footage allegedly shows *two* missile launched at #PS752. Prior to the surfacing of this footage there were reports that people in the area heard two explosions/launches.

Working to geolocate now. I’ll post some likely spots in a sec. https://t.co/8G1xzmG2ZZ

— Giancarlo Fiorella (@gianfiorella) 14 января 2020 г.