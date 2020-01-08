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Факти / Україна

ФОП не зможуть витрачати гроші з бізнес-рахунку на особисті потреби

В Україні набула чинності постанова НБУ, яка забороняє фізичним особам-підприємцям використовувати гроші з бізнес-рахунку для особистих потреб.

гривня

Постанова Нацбанку про порядок відкриття та закриття банківських рахунків набула чинності.

У ній міститься абзац щодо заборони ФОП здійснювати витрати з бізнес-рахунків на особисті потреби.

– За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-підприємців/фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та законодавства України, крім операцій, пов’язаних із власними потребами, – йдеться у постанові.

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Проте в НБУ уточнили, що є спосіб використання грошей на бізнес-рахунках для власних потреб.

Для цього ФОП знадобиться перевести кошти на особистий рахунок, який не пов’язаний із діяльністю у бізнесі.

До слова, у Верховну Раду подали законопроекти, які пропонують скасувати закони щодо обов’язкових касових апаратів для ФОП.

Джерело: НБУ

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