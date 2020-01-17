Гончарук написав заяву про відставку

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку для того, щоб розвіяти сумніви щодо поваги до президента Володимира Зеленського.

Він додав, що передав її на розгляд глави держави разом із правом внесення до Верховної Ради.

– Останніми днями всі ви стали свідками подій, що розгортаються навколо злитих в мережу файлів, змонтованих з фрагментів записів нарад в уряді. Їх зміст штучно створює уявлення, ніби я і моя команда – не поважаємо президента, який є нашим політичним лідером, – написав Гончарук.

Читайте: На голосуванні у фракції Слуга народу підтримали прем’єра Гончарука

Прем’єр-міністр також заявив про те, що прийшов на посаду для того, щоб виконувати програму президента, який має повне право оцінювати ефективність кожного члена своєї команди.

Член партії Слуга народу Давид Арахамія заявив, що не даватиме коментарі до рішення президента щодо зазначеного питання.

До слова, Давид Арахамія розповів, що аудіозаписи нібито розмови прем’єр-міністра Олексія Гончарука є нарізкою окремих фраз.

Джерело: Олексій Гончарук