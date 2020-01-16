Голову Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля називають імовірним кандидатом на посаду віце-прем’єра.

Нагадаємо, указ №574/2019 про його призначення головою ОДА був опублікований 1 серпня на офіційному сайті президента. А вже 2 серпня Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Івано-Франківську область представив Дениса Шмигаля.

– Хочу представити нашу нову людину, це дуже потужний менеджер, – заявив тоді Зеленський.

Біографія Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль народився та вчився у Львові. Зараз йому 44 роки.

Він закінчив національний університет Львівська політехніка. Шмигаль – кандидат економічних наук, він захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.

Також стажувався і навчався за кордоном, зокрема у Німеччині за програмою підготовки менеджерів міністерства економіки та енергетики Німеччини.

У 2000-х роках займався бізнесом. У 2009 році став керівником департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі у Львівській обласній державній адміністрації.

Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби.

У січні 2018 року Денис Шмигаль став директором найбільшого в регіоні виробника електроенергії – Бурштинської ТЕС.

Декларація Дениса Шмигаля

Згідно з декларацією, холдингу ДТЕК за 2018 рік Денис Шмигаль заробив 3,5 мільйони гривень. Родина тоді мала у готівці $115 тисяч.

Дружина пана Шмигаля Катерина має невеликий бізнес у сфері послуг у Львові.

Фото: Денис Шмигаль